Rc auto: Ivass denuncia sei siti internet irregolari

L'Ivass denuncia sei siti internet irregolari, che distribuiscono polizze rc auto false. Si tratta di www.assiassicover.it, www.goldassicura.com, www.assicuraqui.it, www.latemporanea.net, www.directassicurazione.com e www.quixabrokerassicura.com. I veicoli per cui è stato stipulato un contratto, precisa l'Istituto, non sono assicurati. In una nota l'Ivass raccomanda dunque "di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea".