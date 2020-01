Noleggio più facile in Italia per i turisti cinesi

I turisti cinesi che verranno in Italia in occasione del cinquantesimo delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi potranno utilizzare il sistema di pagamento Alipay anche per noleggiare i monopattini e le e-bike Helbiz. È il risultato di un accordo tra il circuito elettronico cinese, l'operatore Usa attivo in Italia e la piattaforma di pagamentoTinaba, presentato al convegno 'La mobilità intelligente del futuro. Quali opportunità?". "Quella tra Helbiz, Alipay e Tinaba - ha dichiarato Salvatore Palella, fondatore e amministratore delegato di Helbiz - è una sinergia che permette interoperabilità tra piattaforme tecnologiche che hanno deciso di dare un servizio di smart mobility e cashless economy ai propri clienti". "Crediamo - ha aggiunto - che la mobilità elettrica possa essere una chiave capace di rivoluzionare le nostre città, abituando i cittadini anche alla fruizione di nuovi servizi e nuove modalità di pagamento".