Leasys 'vola' in Gran Bretagna, +30% clienti e +28% ordini

Un numero di ordini passato dai 7.000 del 2017 agli oltre 9.000 del 2019 (+28,5%); la 'scalata' della classifica dei top 50 del top ranking Uk delle compagnie di noleggio e leasing, fino ad arrivare tra le prime 20 nel 2019 con una flotta di 13.150 veicoli; un aumento, nel 2019, del 30% dei clienti. Bastano questi dati a fotografare la crescita di Leasys, la società controllata da FCA Bank, specializzata in servizi innovativi per la mobilità a 360 gradi, nel Regno Unito.



A presentarli è stata la stessa azienda, che in un evento presso la National Gallery di Londra ha anche illustrato le sfide per il futuro.



"Leasys punta a ridefinire da leader la mobilità del futuro anche nel Regno Unito", afferma Giacomo Carelli, Ceo e General Manager di Fca Bank. "Dopo esserci confermati come l'operatore long term e short term con la più veloce crescita in Italia - aggiunge - l'obiettivo è di consolidare ulteriormente la presenza di Leasys nel mercato britannico, con le nostre soluzioni all'avanguardia e gli esclusivi servizi pensati per le esigenze legate alla mobilità aziendale e privata". Insieme a Sebastiano Fedrigo, Country Manager di Leasys UK, il 2020 sarà un anno all'insegna dell'innovazione digitale con l'implementazione di nuovi servizi all'interno dell'app Leasys, tra cui la funzionalità Parking, che permette di ricercare e pagare direttamente dal proprio smartphone il parcheggio in città. A questi si aggiungeranno la nuova piattaforma di car sharing e Leasys Miles, la rivoluzionaria formula di pay per use. Leasys, già market leader in Italia e presente nella top 10 dei fornitori di mobilità in Spagna e Francia, è attiva in 8 Paesi europei e punta a essere operativa in altri 5 entro il 2021, con una flotta complessiva di 450.000 veicoli. Sotto la guida di Alberto Grippo, CEO di Leasys, nel 2019 ha rafforzato la sua presenza sul territorio italiano attraverso lo sviluppo di una rete capillare di 300 Leasys Mobility Store, negozi in cui il cliente può avere accesso a tutti gli innovativi servizi di mobilità offerti: noleggio a breve e medio termine, noleggio a lungo termine, abbonamento all'auto (con il Leasys CarCloud si possono utilizzare auto diverse in base alle diverse esigenze), car sharing, e-mobility con le stazioni di ricarica a breve disponibili, acquisti online di mobilità con Amazon, e tutti i servizi finanziari e assicurativi di FCA Bank. L'obiettivo per il 2021 è di esportare questo modello in altri 5 Paesi europei estendendo il numero totale degli store a 1.200.