Domenica ecologica: 2300 controlli e 301 le violazioni contestate a Roma

Nella giornata di ieri, in occasione della prima delle quattro "Domeniche ecologiche" programmate, la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto mirati controlli per il rispetto del provvedimento emanato per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico, effettuando una vigilanza specifica, in entrambe le fasce orarie, nel perimetro individuato all'interno della Z.T.L. "Fascia Verde". Gli agenti hanno eseguito in totale circa 2300 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando complessivamente 301 violazioni.

Si registra un numero di violazioni piuttosto omogeneo tra le due fasce orarie: dalle 7.30 alle 12.30 sono state elevate 149 sanzioni, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 16.30 e fino alle 20.30, le pattuglie hanno rilevato 152 infrazioni.



Smog: superata fase critica, a Roma Pm10 tornano 'in regola'

Dopo il periodo di crisi sul fronte dello smog, a Roma il Pm10 è tornato nei limiti. Tutte le centraline monitorate da Arpa nella giornata di ieri hanno fatto registrare polveri sottili sotto la soglia massima. A prevederlo nei giorni scorsa era stata l'Arpa sulla base del cambio atmosferico: già sabato, infatti, le centraline fuori legge da undici (di giovedi' e venerdi') erano calate drasticamente a due. La scorsa settimana per fronteggiare l'allerta Pm10 il Campidoglio ha ordinato per quattro giorni di fila lo stop a tutti i Diesel, ieri invece si è svolta la domenica ecologica in citta' con ulteriori limitazioni del traffico.