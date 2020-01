Fca con McDonald's in Brasile per ordinare cibi sul display

L'e-commerce a bordo delle auto, tramite i display dell'infotainment, è una delle più logiche (e vicine) espansioni dei servizi che sono resi possibili dalle connected car e all'evoluzione delle reti dati. In questo ambito FCA ha avviato in Brasile una sperimentazione con McDonald's per rendere possibile l'invio di ordini dei cibi e delle bevande disponibili presso la rete della celebre M gialla. Dalla prima metà del 2020 sarà possibile ordinare il pasto attraverso il display di alcuni modelli dei marchi FCA, pagare con sistemi elettronici online o carte di credito e decidere presso quale caffetterie sarà possibile ritirare il sacchetto direttamente dall'auto. L'iniziativa fa parte della piattaforma aperta di innovazione di FCA, che lavora sulla comprensione dei gusti e delle necessità dei consumatori e il loro rapporto con altri marchi. Con questa cooperazione, McDonald's vuole offrire più agilità e confort ai propri clienti, evitando attese dentro e fuori i ristoranti. ''Durante il loro viaggio in macchina - ha dichiarato Breno Kamei, direttore ricerca e intelligence competitiva FCA per l'America Latina - accede spesso che i consumatori chiedano informazioni e relazioni con marchi diversi da FCA. Ecco perché dobbiamo identificare queste necessità e connettersi con i marchi preferiti dai consumatori. La sfida è quella di sviluppare soluzioni in cui la complessità non è percepita dall'utente, che vede solo i vantaggi''.