Alfa Romeo Stelvio e Giulia, ecco la campagna con i murales

L'arte nei luoghi in cui non te l'aspetti e secondo Alfa Romeo. Arte e motori sono i due elementi scelti dalla casa del Biscione per la nuova campagna pensata oltre ai soliti confini dell'automotive e in senso decisamente più artistico, tanto che qualche mattina fa, a Milano, è apparsa un'opera che sostituisce le solite affissioni. Al loro posto, Alfa Romeo ha scelto per la nuova campagna un vero e proprio murales dipinto sul wall in corso Garibaldi a Milano, che già ospita le creazioni artistiche dei più importanti writer. Il soggetto è stato creato con la tecnica dell'anamorfosi, impiegata per creare un effetto tridimensionale che segue lo sguardo in ogni punto di osservazione. L'occasione che ha dato spunto all'iniziativa, è stata quella del lancio delle nuove Giulia e Stelvio, presentate questo mese. Il progetto, intitolato 'L'arte si svela nei luoghi più inaspettati', è targato Urban Vision e la realizzazione del murales porta la firma degli artisti dell'associazione torinese 'Il Cerchio e le Gocce', realtà che si ispira alle culture underground e che promuove e supporta la street-art e il graffiti-writing all'interno della città. "Arte e bellezza - fanno sapere da Alfa Romeo - sono da sempre capisaldi della storia delle vetture del Biscione: le linee fluide, armoniche e allo stesso tempo dinamiche delle vetture Alfa Romeo, sono l'espressione della miglior scuola di design italiana. Meccanica ed emozioni, maestria e performance definiscono Alfa Romeo e catturano gli sguardi delle sue vetture anche a motore spento".