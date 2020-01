A Monza la premiazione dei campioni 2019 di automobilismo

ACI Sport premierà i vincitori delle varie serie dell'automobilismo sportivo e del karting tricolore 2019 al Monza ENI Circuit il 7 e l'8 febbraio prossimi. Sarà il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani a fare gli onori di casa unitamente agli esponenti della Federazione e ai componenti delle numerose Commissioni di Settore ACI Sport, presenti per celebrare i successi sportivi 2019 e dare il via alla stagione agonistica 2020.

Nel dettaglio si inizierà venerdì 7 febbraio nel pomeriggio con la consegna dei premi ai campioni delle Autostoriche, proseguendo con i principali vincitori del settore rally.

Seguirà l'intervento del Presidente Sticchi Damiani che esporrà i programmi 2020 e presenterà ufficialmente i componenti della nazionale ACI Team Italia nel Mondiale Rally 2020.

La premiazione proseguirà poi con i piloti della velocità in Circuito, seguiti dalla consegna delle "Targhe Speciali", che andranno a personaggi messisi in evidenza sia in campo nazionale che internazionale.

Nella seconda giornata, sabato 8 febbraio, si inizierà con la Mobilità sostenibile, per poi proseguire con lo Slalom, la Formula Challenge e la Salita. Infine saranno premiati i migliori della stagione 2019 del Karting, Off Road e dell'Automodellismo.

Indicati i nomi dei piloti che vestiranno i colori di ACI Team Italia nel Mondiale Rally 2020.

La selezione giovanile italiana organizzata e promossa da ACI Sport per conto dell'Automobile Club d'Italia porterà una formazione ampia ed agguerrita sulle strade del prossimo World Rally Championship. I drivers scelti si avvarranno del pieno supporto della Federazione per affrontare la stagione agonistica 2020 nella massima serie rallistica internazionale.

Questi i nomi dei selezionati: il varesino classe '96 Damiano De Tommaso, vincitore del Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici 2018, correrà nella categoria WRC 3. Altri tre talenti di ACI Team Italia saranno impegnati nel WRC Junior; il savonese classe '93 Fabio Andolfi, il fiorentino classe '93 Tommaso Ciuffi Campione Italiano Due Ruote Motrici 2019 e il palermitano classe '96 Marco Pollara Campione Italiano Rally Junior 2019.

Sempre per la nazionale italiana dei rally correrà anche il vicentino classe '97 Alberto Battistolli, impegnato in alcune gare WRC3.

I particolari dell'operazione saranno svelati il 7 febbraio durante la presentazione ufficiale del team in programma presso il Monza Eni Circuit. Altri nomi ed altri programmi sono in fase di presa diconsiderazione.