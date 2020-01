Smog: Unione petrolifera, ingiustificato stop diesel a Roma

La decisione del Comune di Roma di limitare la circolazione di tutte le auto diesel, comprese quelle euro 5 e euro 6, appare "del tutto ingiustificata da un punto di vista scientifico, senza alcun vantaggio ambientale e quindi inutilmente penalizzante per un'ampia fascia di cittadini". Lo afferma l'Unione petrolifera in una nota, commentando lo stop deciso dalla giunta Raggi.

"Le motorizzazioni euro 5 e euro 6 - precisa l'associazione - presentano infatti emissioni di PM ben al di sotto dei limiti di legge, se non addirittura prossime allo zero, come dimostrano diversi studi, tra cui le recenti prove su strada effettuate secondo i nuovi cicli omologativi RDE (Real drive emission)".