Dakar, 9/a tappa: trionfo di Peterhansel e Quintanilla

Il francese Stéphane Peterhansel ha vinto la nona tappa della categoria auto da rally Dakar, mentre il cileno Pablo Quintanilla ha vinto tra le moto, che sono tornate a competere dopo il giorno del lutto per la morte del Il portoghese Paulo Goncalves, morto domenica.

Peterhansel si è imposto a bordo della sua Mini con un tempo di 3 ore, 8 minuti e 31 secondi negli 886 chilometri (410 chilometri di speciale) tra Wadi al-Dawasir e Haradh. Il francese ha tagliato il traguardo solo con un vantaggio di 15 "rispetto al campione in carica, il qatarino Nasser Al-Attiyah (Toyota), mentre il saudita Yasir Seaidan (Race) ha completato il podio della giornata arrivando a 4'48" da Peterhansel.

Lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) è arrivato quinto a 6'31 "del vincitore della giornata, ma resta in testa alla classifica generale con un totale di 35h11'54". Al-Attiyah è secondo, ora solo 24 ", mentre Peterhansel è terzo in classifica a 6'38" dopo aver celebrato la sua terza vittoria in una fase di questa edizione dell'evento.

Anche lo spagnolo Fernando Alonso (Toyota) ha avuto un record peggiore rispetto al giorno precedente, dal momento che è passato dal secondo al nono posto e ora marcia decimo in generale, 3h17'23 "da Sainz. A sua volta, Quintanilla (Husqvarna) ha vinto il nona tappa nella categoria moto con 3h30'33 ", preceduta da 1'54" l'Australian Toby Price (KTM), che cerca di riconfermare il titolo. Lo spagnolo Joan Barreda (Honda) ha completato il podio della giornata alla fine del 2 ' 42 "da Quintanilla, secondo in generale a 20'53" dall'americano Ricky Brabec (Honda), leader con un totale di 31h59'29 "dopo essere arrivato quarto nel corso della giornata. D'altra parte, Price marcia terzo in classifica generale a 26'43 "dal Brabec, mentre Barreda Bort è quarto a 28'16" dall'americano. La decima e ultima tappa porterà i concorrenti a percorrere i 608 chilometri (534 chilometri) tra Haradh e Shubaytah nel "quartiere vuoto", una regione dell'Arabia Saudita meridionale che rappresenta il più grande deserto di sabbia del mondo.