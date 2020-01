A24, senso unico alternato a L'Aquila Ovest

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti e improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismico del Viadotto Fosso Vetoio sull'autostrada A24, dalle ore 7 alle ore 18 dei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 gennaio 2020 sarà necessario disporre un regime di senso unico alternato, gestito con semafori e movieri, della rampa bidirezionale dello Svincolo L'Aquila Ovest sia per il traffico in uscita dall'autostrada, con provenienza da Teramo, sia per quello in ingresso in autostrada A24, con direzione A25/Roma; in tale periodo le suddette rampe dello Svincolo L'Aquila Ovest potranno essere soggette anche a possibili brevi stop al traffico.