Mitsubishi, sulla neve per il Rossignol X Color Tour 2020

Mitsubishi torna a frequentare le avventure off-road in occasione del Rossignol X Color Tour.



L'edizione 2020 della manifestazione itinerante, la cui prima tappa sarà nel bellunese, ad Alleghe, l'11 e 12 gennaio, vedrà la casa auto protagonista con le sue vetture 4x4 di punta: Outlander PHEV, Eclipse Cross, ASX e il pick-up L200. Il marchio giapponese sarà infatti main sponsor della fun race non competitiva più colorata della stagione invernale, ovvero proprio il Rossignol X Color Tour, che da gennaio a marzo farà tappa in dieci delle più rinomate località sciistiche italiane, portando divertimento sulla neve grazie a giochi a squadre adatti a ogni livello di sciatore. "Questa nuova sponsorizzazione - ha detto Giuseppe Lovascio, Direttore Generale di Mitsubishi Motors Automobili Italia - si inserisce all'interno di un percorso che Mitsubishi ha intrapreso per consolidare sempre di più il proprio legame con il mondo dello sport outdoor. Dopo il 4x4 Fest di Carrara, la Spartan Race e l'Italia Surf Expo, siamo felici di poter nuovamente portare le nostre vetture sui tracciati off-road di montagna, presidiando un nuovo territorio, quello dello sci, e confermando ancora una volta il brand come il partner ideale per vivere avventure senza confini grazie alla robustezza e all'affidabilità dei suoi modelli 4x4, caratterizzati da dinamicità, design e innovazione". Nei giorni della manifestazione, il brand sarà presente con quattro dei suoi modelli che potranno essere provati da tutti i partecipanti all'interno dell'area dedicata ai test-drive. Non solo giochi sulla neve all'insegna del divertimento e del colore quindi, ma anche guida al volante di Outlander PHEV, SUV ibrido plug-in, Eclipse Cross, ASX e di L200, il pick-up 4x4 caratterizzato dalla nuova modalità 'Off Road' e dal sistema Hill Descent Control. La manifestazione sarà anche la giusta occasione per sostenere e promuovere l'attività sportiva invernale sul territorio, grazie alla collaborazione con l'Associazione Continuando a Crescere, cui saranno devolute le donazioni che sarà possibile effettuare in fase di iscrizione all'evento.