Festival Automobile a Parigi, il Louvre delle quattro ruote

Un po' Salone dell'automobile e un po' mostra d'arte, ed è ospitato a Parigi, la città che con il Louvre attira ogni anno milioni e milioni di visitatori e che è sinonimo di grandi attività culturali e di creatività negli stili di vita e nella moda. Con l'evento Concept-car e Design Automobilistico che si aprirà il prossimo 29 gennaio all'Hotel national des Invalides - cioè il grande complesso di edifici del classicismo barocco francese costruito in Place Vauban - che si svolge nell'ambito del Festival Automobile International gli organizzatori provano a 'raccontare' la creazione dell'auto, dalla fase dello stile fino a quella della costruzione dei prototipi, attraverso una visione più artistica che industriale.



L'obiettivo, comprensibilmente legato ad alcuni marchi francesi del lusso, come Girard Perregaux e Laurent-Perrier, è quello di dare la dovuta dignità all'automobile, mezzo di trasporto ma anche 'veicolo' di comunicazione e di diffusione dei trend, proprio in un contesto - quello francese e in praticolare di Parigi - dove la mobilità individuale a 4 ruote è fortemente osteggiata. Il Festival Automobile International, che ospita l'evento Concept-car e Design Automobilistico, è giunto alla 35ma edizione ed è tra l'altro un esempio unico al mondo di 'esposizione' articolata su 4 momenti con un programma che abbraccia un periodo di due mesi. Si inizia con l'elezione dell'auto più bella dell'anno (il nome verrà annunciato il 28 gennaio) e si prosegue con l'assegnazione dei Grand Prix dell'Automobile (assegnati da una giuria composta da esperti e appassionati di auto e presieduta dall'architetto Jean-Michel Wilmotte e dalla designer Anne Asensio). Viene poi inaugurato l'evento Concept-car e Design Automobilistico organizzato su uno spazio di 3000 m2 e si va verso la chiusura del Festival il 29 gennaio con il Paris Designer Lunch dedicato ai professionisti del settore, che arrivano a Parigi da tutto il mondo per celebrare la bellezza dell'automobile e, soprattutto, per scambiarsi opinioni e notizie sui trend che caratterizzeranno l'evoluzione dell'automobile.