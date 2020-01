Ghosn: la fuga potrebbe diventare un film

La sua storia ha tutti gli ingredienti per diventare una straordinaria spy story. Carlos Ghosn avrebbe firmato un contratto in esclusiva con Netflix per raccontare sullo schermo la storia della sua vita fino alla rocambolesca fuga dal Giappone. Rivelata dal quotidiano le Monde, l'informazione non trova al momento alcun riscontro ufficiale e la stessa piattaforma streaming non conferma né smentisce. Come Le Monde, anche il New York Times aveva evocato giorni fa un potenziale interesse di Hollywood per la vicenda dell'ex numero uno del gruppo Renault-Nissan dal triplo passaporto brasiliano, francese e libanese. Se realizzata secondo i suoi dettami, la trasposizione cinematografica potrebbe rivelarsi molto interessante per lo stesso Ghosn, che potrebbe così far valere la sua presunta innocenza attraverso il potente mezzo cinematografico.

Dopo aver risanato Nissan, Carlos Ghosn già ebbe modo di entrare nella cultura pop, diventando l'eroe di un manga in sei numeri per il giornale Superior.