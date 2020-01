Asaps, 72 morti in tre mesi nei weekend

Sono stati 115 gli incidenti gravi, con 72 morti e 232 feriti, avvenuti nelle notti dei fine settimana di ottobre, novembre e dicembre in Italia con almeno uno dei conducenti sotto i 40 anni di età. Sono i dati raccolti dall'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori Polstrada.

Gli 'alert' si attivano dalle 22 del venerdì alle 6 del sabato e dalle 22 del sabato alle 6 della domenica: 25 vittime sono giovani con meno di 20 anni, 17 sotto i 25 anni, 17 'under 40', 17 'over 40' (pedoni o conducenti e trasportati di altri veicoli); 53 eventi sono avvenuti nelle regioni del nord, 28 al centro e 34 al sud; undici gli episodi di pirateria.

"Il gravissimo incidente in valle Aurina, con sei morti e 11 feriti, è solo la conferma che ormai la situazione sulle strade italiane è completamente fuori controllo", afferma il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni. "Alcol e velocità tornano ad essere protagonisti assoluti, in particolare nelle notti del fine settimana. La messa sotto accusa dei sistemi di controllo della velocità, degli etilometri, l'assenza del contrasto alle droghe e il crescente 'perdonismo' in molte aule di giustizia sono la costante". L'Asaps segnala anche "la quasi estinzione di pattuglie sulle strade. In valle Aurina sono intervenuti 165 soccorritori: se avessimo avuto dieci poliziotti a presidiare il territorio anche di notte, forse la bomba sarebbe stata disinnescata prima del suo devastante scoppio".

"I successi sulle strade come quelli ottenuti nel decennio scorso, quando siamo passati da 917 morti nelle notti del fine settimana del 2001 a poco più di 300 nei primi anni del 2000, erano dovuti - commenta Biserni - ad un impegno corale e costante fatto di educazione, formazione e controlli severi e continui sulle strade. Oggi, invece, dobbiamo prendere atto dell'indifferenza totale di chi ha il dovere di ripristinare un sistema di controllo e contenimento".