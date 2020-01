Beauty con 100mila euro gioielli scordato in autogrill e ritrovato

Un beauty case contenente svariati gioielli di famiglia per un valore complessivo di circa 100mila euro è stato scordato ieri sulla sedia di un autogrill: trovato dai dipendenti del punto ristoro è stato recuperato integro la notte scorsa dalla polizia stradale, allertata dai proprietari, ed è già stato riconsegnato loro. L'incredibile vicenda è accaduta all'Autogrill Magra Ovest di Vezzano Ligure (Spezia). La pattuglia della stradale era stata contattata da un'automobilista dopo la singolare dimenticanza la sera prima.

Agli agenti che si sono subito recati sul posto il beauty nero in cordura con svariati gioielli in oro e pietre preziose è stato quindi consegnato da una dipendente della struttura dopo che altro personale dell'autogrill lo aveva trovato il giorno prima su una sedia della sala ristoro. Gli autori della segnalazione, residenti in provincia di Roma, hanno quindi potuto recuperare i preziosi negli uffici della polizia esprimendo gratitudine alla stradale e al personale zelante dell'Autogrill.