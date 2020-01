Volkswagen, consegnata la 250.000esima auto elettrica: è una e-Golf

A metà dicembre il marchio Volkswagen ha consegnato la 250.000esima auto elettrica dall'introduzione dell'e-up! nel 2013. La gamma di modelli elettrificati del marchio è stata continuamente ampliata negli anni seguenti: eGolf e Golf GTE hanno seguito nel 2014, Passat GTE e Passat Variant GTE nel 2015. Dal 2018, Passat e Tiguan sono disponibili come ibridi plug-in in Cina, dove sono state seguite le versioni elettriche a batteria del Bora e Lavida quest'anno. L'auto elettrica più venduta è stata la e-Golf con 104.000 unità consegnate, seguite dalla Golf GTE (51.000), Passat Variant GTE (42.000) e e-up! (21.000). La metà dei clienti ha optato per un veicolo elettrico a batteria e l'altra metà per un ibrido plug-in La 250.000esima vettura è una e-Golf Pure White. A ritirarla, Sandra Fleischer di Herne.



Nonostante alcuni cambi di modello, il marchio Volkswagen ha consegnato oltre 70.000 veicoli elettrificati nel 2019 - dopo 50.000 l'anno scorso. I principali mercati di vendita nel 2019 sono stati Cina, Norvegia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito.