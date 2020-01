Motor Village Arese, nuovo punto di riferimento Fca a Milano

Novità nella 'mappa' dei luoghi Fca a Milano: con l'arrivo del nuovo anno ha chiuso i battenti il celebre e frequentatissimo Motor Village in via Grosio, che raggruppava le attività di vendita e assistenza dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep e Abarth. Tutto si è spostato dal primo gennaio al Motor Village Arese, nell'area un tempo occupata dal Centro Direzionale lfa Romeo e dove oggi sorge anche il Museo della Casa del Biscione.



Situato a soli 10 minuti dalla città, Motor Village Arese - il nuovo punto di riferimento Fca nel capoluogo lombardo - propone ora un moderno showroom per Fiat, Lancia e Abarth e due showroom unici al mondo, perché disegnati intorno ai valori delle vetture, per le marche Alfa Romeo e Jeep.



Al Motor Village Arese sono a disposizione della clientela solo professionisti appassionati e formati direttamente da Fca, per garantire attenzione e competenza, e un centro assistenza specializzato, dove tutto è garantito da Fca, dai ricambi alla manodopera fino ai servizi e agli accessori Mopar per garantire un servizio di manutenzione veloce e affidabile.