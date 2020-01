VW, un cortometraggio rende omaggio all'iconico Maggiolino

Ad un anno dall'annuncio ufficiale della fine di produzione, Volkswagen celebra con un ultimo tributo l'iconico Maggiolino. L'auto 'del popolo' sarà onorata infatti in un cortometraggio animato intitolato 'L'ultimo Miglio'. Prodotto con l'agenzia Johannes Leonardo, il film d'animazione descrive in dettaglio la storia di un ragazzo i cui principali eventi della vita - dall'infanzia all'età avanzata - sono modellati e influenzati dalla presenza di un Volkswagen Beetle. I fan dell'auto potrebbero riconoscere i dettagli delle passate campagne pubblicitarie e riferimenti alla cultura pop arricchiti dai camei di Kevin Bacon e Andy Warhol. Una interpretazione di 'Let it Be', eseguita dal Pro Musica Youth Chorus, funge da colonna sonora dell'animazione. Il film termina con un occhiolino non troppo sottile e annuisce al futuro elettrizzato della Volkswagen.



A complemento del debutto del film durante le festività, Volkswagen ha adornato Times Square di New York con una celebrazione di film, messaggi e suggerimenti per il suo design del marchio futuro, incluso un logo Volkswagen più moderno. Prevista anche una campagna sui social media, focalizzata principalmente sui contenuti dei fan, che si svolgerà anche sui canali dei social media VW.