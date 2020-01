Smog: limitazioni al traffico anche a Pavia

Interessa anche Pavia (oltre alle province di Milano, Monza e Brianza, Cremona, Bergamo e Como) il provvedimento di limitazione al traffico che scatterà da domani in seguito al peggioramento della qualità dell'aria.

Negli ultimi giorni le condizioni atmosferiche, favorevoli all'accumulo degli inquinanti, unite anche all'utilizzo dei fuochi d'artificio e dei petardi a Capodanno, hanno prodotto un aumento dei livelli del Pm10, che a Pavia ha superato per il quinto giorno consecutivo la soglia di allarme.

Da domani quindi stop temporaneo ai diesel (fino agli euro 4), con obbligo di spegnimento dei motori in sosta. Il provvedimento riguarda anche il riscaldamento domestico (con limitazione all'uso di generatori di biomassa legnosa di classe inferiore alle tre stelle e riduzione di un grado nelle abitazioni) e l'agricoltura (con il divieto di spandimento di liquami zootecnici e divieto assoluto di combustioni all'aperto).