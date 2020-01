Ice Challenge 2020, si parte da Pragelato all'Epifania

Al via il prossimo 6 gennaio dal tracciato di Pragelato, la nuova stagione di The Ice Challenge 2020, Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio realizzato da BMG Motor Events in collaborazione con Yokohama Italia, OMP Racing e Driver TV. Il primo round di The Ice Challenge sarà un tributo alla pista di Pragelato, che proprio a gennaio 2020 festeggerà il quarantesimo anniversario dall'apertura, datata 1980.



L'accesso per il pubblico sarà a pagamento e permetterà di seguire lo spettacolo dalle aree sopraelevate in massima sicurezza.



Il programma ufficiale inizierà nel pomeriggio di domenica 5 gennaio, con le procedure di verifica che si protrarranno fino al tardo pomeriggio. Lo show in pista inizierà già alle 8 di lunedì 6 con le prove libere seguite dalle manche di gara cronometrate, primo vero confronto dei concorrenti, che genereranno le prime classifiche dell'anno. Intorno alle 14,30, gran finale con il 'Master King', la sfida in cui i piloti scatteranno da fermi in griglia di partenza per una imperdibile sfida su ghiaccio uno contro uno. Le premiazioni, direttamente in pista, chiuderanno il primo weekend.



Due le novità di questa edizione. Grazie alla collaborazione con Rally Streaming, le batterie di prove libere, gare e soprattutto il 'Master King' saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale, mentre puntuali aggiornamenti con foto e video saranno disponibili anche sul profilo Instagram The Ice Challenge.



Seconda novità sarà la collaborazione con Mark Werrell, storico commentatore britannico specializzato nel motorsport con all'attivo 35 anni di attività, oltre 20 anni come speaker per competizioni nazionali e internazionali, e brand ambassador per la British Motorsports Marshals Club. Werrell curerà il commento tecnico in lingua inglese nel corso delle dirette streaming. Il calendario prevede sei tappe: dopo Pragelato, sarà la volta di Livigno, Cervinia, Serre Chevalier (FRA), Pragelato Reverse e Serre Chevalier (FRA) Reverse.