Dodge, Babbo Natale consegna Challenger SRT Hellcat Redeye

Un Babbo Natale speciale per un regalo davvero particolare. Bill Goldberg ha consegnato il primo modello Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye al vincitore di 'Dodge Horsepower Challenge', David Otero, giusto in tempo per le vacanze.



Goldberg ha sorpreso Otero con la consegna speciale nel New Mexico. Tutti e cinque i vincitori della 'Dodge Horsepower Challenge: 5 settimane. 5 domande 5 Challengers' riceveranno una TorRed Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye in edizione speciale con stemma personalizzato - una renna Hellcat - all'esterno.



"Negli anni della scuola, ognuno di noi ha avuto un momento (o più) nel quale si è chiesto se qualcosa di tutto quello che impara, potesse risultare utile nel mondo reale. Bene, tutti i nostri insegnanti di matematica dovrebbero essere orgogliosi, perché più di 17.000 fan di Dodge hanno risolto correttamente ciò che pensavo fossero quiz quasi impossibili da risolvere - ha dichiarato Tim Kuniskis, responsabile globale Alfa Romeo e responsabile delle autovetture Dodge, SRT, Chrysler e FIAT, FCA - Nord America - . Ma oltre a regalare queste fantastiche macchine, la Dodge Horsepower Challenge ci ha dato la possibilità di rimanere in contatto con i nostri appassionati e accogliere sempre nuovi fan nella 'Brotherhood of Muscle'.



Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno gareggiato. E congratulazioni a tutti coloro che hanno completato correttamente le sfide".