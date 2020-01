Allerta smog a Modena, Ferrara e Ravenna

Annunciata nei giorni scorsi, prosegue, nel Modenese, l'allerta smog a Modena, Sassuolo, Carpi, Formigine e Castelfranco Emilia e nel Ferrarese a Ferrara e Cento mentre scatta da domani, nel Ravennate, a Ravenna, Lugo e Faenza. E' quanto spiega l'Arpae dell'Emilia-Romagna secondo cui la misura - che sarà in vigore fino al 7 gennaio prossimo - è legata ai livelli di Pm10 risultati superiori al valore limite di 50 ug/m3. In particolare nelle province di Modena, Ferrara e Ravenna si sono verificati almeno 3 giorni consecutivi di superamento del limite. E' invece rientrata l'allerta, attiva fino a oggi, a Reggio Emilia e Rubiera.

Il provvedimento comporta misure emergenziali come il divieto di circolazione fino ai veicoli diesel euro 4; la riduzione delle temperature di almeno un grado negli ambienti di vita riscaldati; il divieto di sosta con motore acceso; il divieto di spandimento di liquami zootecnici, di ogni tipo di combustione all'aperto e dell'utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa.