Carlos Ghosn terrà una conferenza stampa a Beirut l'8/1

Carlos Ghosn, l'ex numero uno di Nissan-Renault fuggito dal Giappone dove era in libertà vigilata per riparare in Libano, terrà una conferenza stampa l'8 gennaio a Beirut. Lo riferisce uno dei suoi avvocati, secondo quanto riportato da Le Figaro.

Al suo arrivo in Libano, Ghosn aveva fatto sapere di voler parlare ai media per fornire la sua versione dei fatti che lo hanno portato all'arresto per frode fiscale, malversazione e abuso di fiducia aggravata nel novembre del 2018 a Tokyo, dove ha trascorso 130 giorni in carcere prima di essere rilasciato su cauzione, sotto strettissima sorveglianza delle autorità nipponiche e con il divieto di parlare alla stampa e di lasciare il Paese.

Restano avvolte dal mistero inoltre le circostanze della sua fuga.