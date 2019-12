Ghosn, il buen retiro in Libano a due passi dalla Siria

La strada che dal Mediterraneo si arrampica fino ai mille metri del villaggio di Basbina passa accanto agli uliveti e al monastero di Kfifan. La pace regna su questa parte della montagna libanese, ma a poche decine di chilometri c'e' il confine con la Siria in fiamme e, ancor piu' vicina, la citta' libanese di Tripoli. Eppure proprio qui Carlos Ghosn, ex presidente brasiliano-libanese della Renault-Nissan travolto dagli scandali, e' tornato per rifugiarsi nel suo 'buen retiro', nelle terre dove nel 2012 ha aperto una casa vinicola, scommettendo su un Paese dalla storia travagliata e dal futuro incerto.

''E' uno dei miei primi investimenti in Libano - aveva raccontato all'ANSA Ghosn, nato in Brasile ma cresciuto a Beirut, dove ha studiato dai Gesuiti - anche se il vino per me e' una passione di lunga data. Credo nel futuro di questo Paese. Certo, ci saranno alti e bassi, ma i libanesi hanno le capacita' per farcela''.

I timori di contagio del conflitto siriano in questo Paese che ha conosciuto una terribile guerra civile tra il 1975 e il 1990, hanno imposto una brusca frenata all'economia libanese. ''Si', la crisi siriana fa paura, ma il Libano ha sempre vissuto nelle crisi, ci e' abituato, e non ho dubbi che anche questa volta ce la fara''', assicura Ghosn. E poi in tempi di preoccupazioni e di angosce ''un buon bicchiere di vino e' l'elisir che ci vuole'', afferma l'ex numero uno della Renault, con un gioco di parole sul nome arabo della nuova casa vinicola di cui e' presidente onorario: Ixir, che con l'aggiunta dell'articolo diventa El Ixir, l' 'elisir' delle lingue europee.

''A dire il vero - sottolineava Ghosn - io qui sono solo un investitore, perche' chi si occupa della produzione e' la famiglia Debbane', rappresentata dal presidente, Etienne''. La Ixir, con una produzione annua di 300.000 bottiglie ha cinque vigneti da Jezzine, nel sud del Paese, bombardato dagli israeliani nella guerra del 2006, a Deir al Ahmar nella Valle della Bekaa, in gran parte controllata dalle milizie sciite Hezbollah. La lavorazione e l'imbottigliamento avvengono in una costruzione di pietra ristrutturata risalente al 18/o secolo, allora residenza di un signore locale, sotto la quale sono state ricavate le sale per le cisterne e le botti.

Qui Ghosn, parlando in arabo, riceveva gli ospiti. ''Vi chiederete cosa ci fa qui un patron dell'automobile - raccontava agli invitati -: ebbene, per chi ha a che fare con un'industria fatta di metallo e di grandi investimenti, dove spesso intervengono i governi, ogni tanto fa bene evadere per riprendere le energie. E poi non dimentichiamo, dai tempi dei Fenici, questa terra ha sempre prodotto vino. E con il vino possiamo esportare nel mondo gli aspetti del Libano meno conosciuti, la qualita' e la gioia di vivere''.