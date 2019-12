Elon Musk lancia il suo 'cine panettone' per la gamma Tesla

Con perfetto tempismo natalizio, il 26 dicembre, Elon Musk ha lanciato il suo 'cine panettone' di Natale, annunciando il debutto sui display delle Tesla del canale Disney Plus, che andrà ad affiancare - nella modalità Theater del sistema di infotainment inclusa nell'ultimo aggiornamento 10.0 - la disponibilità di Netflix, Hule e YouTube.

L'annuncio del 'coming soon' (termine proprio del mondo cinematografico, che significa prossimamente) di Disney Plus è stato dato dallo stesso Elon Musk in risposta ad una domanda fatta via Twitter dal Tesla Owners of Massachusetts.