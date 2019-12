Come in 'Fast and Furious' con bolidi in paese Lecchese

Volevano dar vita a una delle più classiche scene da film stile "Fast and Furious" e lo hanno fatto, l'altra notte in centro paese a Dervio, centro della provincia di Lecco affacciato sull'alto Lago di Como. Lo hanno fatto con due auto elaborate, una Bmw e un altro bolide. Hanno scelto un incrocio e uno dei due alla guida della prima auto ha iniziato a fare evoluzioni mentre l'altro filmava la scena. La sorpresa è arrivata l'indomani, quando gli agenti della Polizia locale attraverso le telecamere della videosorveglianza, sono risaliti ai due protagonisti della bravata: uno residente in Valsassina (Lecco) e l'altro nella zona di Bellano (Lecco). Il conto è stato salatissimo. Chi era alla guida del bolide si è visto decurtare 12 punti della patente più tre verbali da 290 euro ciascuno per rumori molesti notturni, eccesso di velocità e inversione di marcia a un'intersezione. L'altro che in quel momento filmava, ha avuto la decurtazione di 7 punti della patente più un verbale da 160 euro.