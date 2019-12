Blogger russo distrugge per rabbia AMG G63 da 240 mila euro

Un volo nel vuoto da 300 metri di altezza e una fiammante Mercedes AMG G63 Edition 463 del valore di oltre 240mila euro, dopo essere stata sollevata da un elicottero si riduce in un ammasso di rottami. Ecco l'assurda performance ideata e realizzata dal blogger e influencer russo Igor Moroz he, come racconta nel video (https://www.youtube.com/watch?v=us3dPeONpMo&feature=emb_title) che descrive l'evento si è arrogato di diritto di ''gettare e fracassare a terra la sua auto'' come fa tutte le volte che lo smartphone ''non funziona bene o mi delude''. Moroz - che ha 2,8 milioni di follower su Instagram - spiega, a suo modo, le ragioni del gesto a dir poco assurdo: ''non era comoda e non funzionava bene''. E per completare il ritratto che fa di se stesso, dopo aver assistito da una poltroncina al lancio, Moroz getta nella neve la lattina della bibita e il barattolo del pop-corn, esattamente come uno dei molti ineducati frequentatori delle multisala cinematografiche nel periodo natalizio, e non solo.