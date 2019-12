Civic Type R TCR JAS Motorsport è TCR Model of the Year

La Honda Civic Type R TCR costruita dalla lombarda JAS Motorsport è stata incoronata TCR Model of the Year dopo una vittoriosa stagione di gare in tutto il mondo.



Civic Type R TCR - che si basa sul veicolo di produzione Civic Type R e viene costruito nella sede di JAS Motorsport ad Arluno - ha vinto 14 importanti Campionati nel 2019 e un totale di 65 primi posti in gara. Di spicco il titolo piloti e quello per squadre ottenuto da Rene Munnich e dalla All-Inkl.Com Muennich Motorsport nel TCR Medio Oriente e il successo negli analoghi campionati in Nord America, Europa, Asia e Oceania. Momenti salienti - ricorda JAS Motorsport - sono state le otto vittorie nel WTCR - FIA World Touring Car Cup conquistate dai secondi classificati Esteban Guerrieri, Nestor Girolami e Tiago Monteiro.



Gradino più alto del podio anche alle prove di Daytona e di Sebring dell'IMSA Michelin Pilot Challenge con le auto della LA Honda World Racing, mentre Michelle Halder è diventata la prima vincitrice della gara femminile TCR Germania e ha vinto la Coppa Junior per la stagione. L'attuale Honda Civic Type R TCR ha debuttato alla 24 Ore di Dubai nel 2018 e, in totale, ha ottenuto 17 titoli importanti e 110 vittorie in gara, con altre che seguiranno l'anno prossimo.



Il titolo Model of the Year viene assegnato dagli organizzatori TCR WSC Group all'auto di maggior successo in competizione a livello globale, con risultati in ogni singola serie affiliata a TCR che conta punti per un periodo di 12 mesi.



''È un grande onore vedere la Honda Civic Type R TCR nominata come modello TCR dell'anno - ha commentato Alessandro Mariani, CEO di JAS Motorsport - Siamo orgogliosi di essere partner tecnico ufficiale di Honda; una relazione che dura ininterrottamente dal 1999 e che include la progettazione, la costruzione e la gestione di molte auto da competizione. Questo premio testimonia la determinazione e la professionalità dei nostri team clienti TCR in tutto il mondo, e sottolinea anche la qualità del modello di produzione Civic Type R assieme al supporto tecnico e di vendita che offriamo a coloro che competono con l'auto''. Mariani ha anche sottolineato come ad Arluno ci sia ''un gruppo di persone incredibilmente valido, guidato dal nostro capo del progetto TCR Mads Fischer e composto da meccanici, ingegneri, logistica, personale di vendita e supporto''.



Soddisfazione anche da parte di Hiroshi Shimizu, direttore generale della divisione Motorsport, di Honda Motor Co, Ltd. ''È fantastico ricevere questo premio da WSC per il successo della Honda Civic Type R TCR - ha detto - La formula TCR si basa sulle corse dei clienti e abbiamo sempre insistito sul fatto che i team che partecipano al TCR Civic Type R lo facciano nel vero spirito della categoria. Lo sforzo profuso dai nostri clienti in tutto il mondo è stato eccezionale e vorremmo esprimere il nostro sincero ringraziamento a loro per la loro fiducia nella Honda. Le nostre congratulazioni vanno a tutti loro e anche a JAS Motorsport; il supporto che hanno dato è stato il migliore di tutti. Mostra anche quanto sia forte come base il modello di produzione Civic Tipo R che vanta una maneggevolezza eccezionale e un motore potente. Speriamo di fare ancora meglio nel 2020.