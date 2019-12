Deposito illegale auto, un denunciato

Un deposito incontrollato di rifiuti, pericolosi e non, è stato scoperto dai carabinieri forestali in località Sbarro, nel Comune di Verolengo (Torino).

All'interno c'erano oltre novanta auto fuori uso, contenenti liquidi e componenti pericolose, nonché una cinquantina di ciclomotori e di motocicli ammassati alla rinfusa. Il proprietario dell'area, è stato denunciato.

Molti delle auto presenti erano sottoposte a sequestri e fermo; l'attività era svolta da una depositeria autorizzata in fase di liquidazione.