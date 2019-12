Cupra, via alle prenotazioni della 'corsaiola' TCR

La Cupra Leon Competición è la prima auto turismo da gara disponibile per la prenotazione. La casa spagnola fa infatti da apripista nel mondo del motorsport, lanciando la prima piattaforma di prenotazione anticipata per un'auto da corsa. Poiché Cupra è un marchio contemporaneo che ha il motorsport nel suo DNA, questa nuova iniziativa unisce il mondo delle corse e quello dell'innovazione. Tra le particolarità del modello, una carrozzeria studiata appositamente, una migliore distribuzione del peso e una maggiore efficienza aerodinamica rendono Cupra Leon Competición una vera auto da corsa, pronta per la prossima stagione. "CUPRA ha sempre avuto un ruolo pionieristico nel mondo del motorsport - ha dichiarato Jaime Puig, Direttore di Cupra Racing - avendo sviluppato la prima piattaforma TCR e presentato l'anno scorso la prima auto da turismo 100 per cento elettrica, la Cupra e-Racer. Con questa nuova soluzione, Cupra mostra le sue intenzioni di continuare a essere un riferimento nel mondo delle corse e fa un ulteriore passo nella la strategia di e-commerce della società". I clienti possono registrare il loro interesse per la Cupra Leon Competición sul sistema facendo una pre-prenotazione (www.prebooking.cupraofficial.com) mentre le consegne sono previste da aprile 2020. La nuova Cupra TCR si baserà sulla prossima generazione di Cupra Leon, in arrivo anch'essa l'anno prossimo, a riprova del connubio tra strada e pista che contraddistingue le vetture del marchio.