Rovaniemi, casa di Babbo Natale: un'avventura andare in auto

Fare un salto in auto fino alla casa di Babbo Natale non è cosa semplice a meno di non disporre di un modello 'volante' che possa competere - per velocità e quota - con la slitta trainata da Cometa, Ballerina, Fulmine, Donnola, Freccia, Saltarello, Donato, Cupido e Rodolfo, cioè le tradizionali renne di Santa Claus. Situata (nella credenza popolare) a Rovaniemi, una cittadina della Lapponia che è situata esattamente sul Circolo Polare Artico, la dimora di Babbo Natale è infatti a 3.692 km (3.741 se si sceglie l'itinerario alternativo) da Roma e richiede, dunque, in entrambi i casi - lo descrive il sito specializzato Viamichelin - almeno una quarantina di ore di guida. Chi volesse provare questa 'avventura' natalizia può optare per un viaggio attraverso Austria, Germania, Danimarca e Svezia, con 2.813 km di autostrade e 879 su normale viabilità, fino a Rovaniemi, per un totale calcolato di 38 ore e 44 minuti di guida. E' però possibile risalire l'Europa anche più a est, guidando verso l'Austria e poi attraversando Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Latvia, Estonia, guidando fino a Tallin e passando poi in Finlandia attraverso Helsinki e poi verso Oulu con destinazione 'Babbo Natale'. In questo caso la distanza da Roma è di 3.741 km (di cui 2.087 su autostrada e ben 1.348 su viabilità normale) per 45 ore e 12 minuti di guida. D'inverno la Lapponia diventa - oltre che meta di escursioni turistiche - anche un vero paradiso bianco per gli appassionati di auto, perché ospita numerosi impianti (alcuni segretissimi) dove i costruttori sottopongono a test 'sottozero' i loro futuri modelli e dove, in quelli aperti al pubblico, si possono invece seguire corsi di guida su ghiaccio e neve, anche con supercar e super-suv. Attenzione però se si decidesse di andare in questi con la propria auto a fare un salutino a Babbo Natale. A Rovaniemi e dintorni possono non bastare le normali gomme invernali con mescola speciale che si utilizzano in Italia e in molte altre parti d'Europa. In situazioni estreme sono indispensabili i pneumatici chiodati - consentiti dal primo novembre al 31 marzo - che garantiscono esperienze di guida emozionanti anche sul ghiaccio vivo. La migliore soluzione per andare a Rovaniemi resta, comunque, il fly&drive, con prenotazione di auto negli aeroporti di destinazione, optando evidentemente per modelli equipaggiati ad hoc.