Jeep, ancora protagonista del 'Deejay XMasters Winter Tour'

Per il sesto anno consecutivo il marchio Jeep è sponsor del più grande evento italiano dedicato al mondo degli action sports.



Cinque le tappe invernali nel 2020, da gennaio ad aprile, che offriranno sport, musica e divertimento, oltre a numerose attività presso il Jeep Village ed emozionanti test drive a bordo dei SUV Jeep. Il marchio sarà protagonista del 'Deejay Xmasters Winter Tour 2020', l'unico evento italiano interamente dedicato al mondo degli action sports, che si svolgerà in cinque suggestive località sciistiche per altrettanti weekend di sport, musica e divertimento. E in ogni tappa sarà allestito il Jeep Village, posizionato alla partenza degli impianti, dove vivere un'autentica brand experience, e divertirsi con numerose attività di intrattenimento, come il bowling umano o lo snowtubing. Inoltre, sarà possibile effettuare test drive sui SUV Jeep cimentandosi in off-road, su percorsi innevati e sulle rampe del Truck Jeep. Un'occasione che richiamerà più di 25.000 persone e oltre 300 atleti, consentendo di avvicinarsi a discipline sportive adrenaliniche. In ognuna delle tappe si potrà assistere ad una competizione di Snowboard Freestyle, durante le quali si sfideranno (nelle specialità Slopestyle e Big Air) i più forti atleti del panorama nazionale ed internazionale. Tutto è pronto per la prima tappa, l'11 e 12 gennaio 2020, che sarà ospitato a Prato Nevoso in Piemonte, il secondo comprensorio per estensione della regione e da sempre votato al Freestyle e al Freeride. Il tour poi approderà il 25 e 26 gennaio a Pila, lo ski resort di Aosta, sempre all'insegna dell'adrenalina e divertimento anche grazie all'AreaEffe, uno dei migliori snowpark in Italia, con ospiti di livello internazionale. Attesissima la tre giorni di Moena (TN), dal 7 al 9 febbraio, dove andranno in scena emozionanti sfide sportive sulla neve e la Mizuno Snow Volley Marathon. Infine, le ultime due tappe rappresentano le grandi novità del 2020: il Deejay Xmasters Winter Tour 2020 si sposterà, infatti, il 22 e 23 febbraio nel cuore dell'Appennino abruzzese, ad Ovindoli, per poi concludersi a Cervinia, dal 3 al 5 aprile, una delle più apprezzate location italiane, a cavallo tra Italia e Svizzera.