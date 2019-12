Anas: via libera ad opere per oltre un miliardo

Il Cda di Anas ha approvato il progetto definitivo della 'Variante alla Tremezzina' sulla strada statale 340 'Regina' e il progetto definitivo dell'adeguamento a quattro corsie della strada statale 372 'Telesina', per un valore complessivo di oltre un miliardo di euro, autorizzando per entrambi l'avvio della relativa procedura di gara. Lo rende noto la società, sottolineando che i bandi saranno pubblicati entro fine anno.

"Si tratta di opere strategiche per il Territorio - ha spiegato l'a.d Massimo Simonini - che concorrono al potenziamento della qualità del servizio offerto da Anas sulla propria rete. Il valore di investimento, che supera il miliardo di euro, rappresenta una significativa iniezione di risorse in funzione anche di un rilancio dell'economia". Il progetto definitivo della 'Variante alla Tremezzina' ha un valore di 576 milioni di euro mentre quello dell'adeguamento a quattro corsie della strada statale 372 'Telesina' di 460 milioni di euro.