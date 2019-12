Dodge, i quarant'anni di 'Hazzard' nel segno di Charger

Compie quarant'anni la la serie TV 'Hazzard', che per protagonista assoluta aveva una Dodge Charger R/T del 1969. Il colore che tutti ricordano era quello arancione della macchina ribattezzata Generale Lee, con tanto di bandiera confederata sul tetto e il numero 01 sulle fiancate. 'Hazzard' (nome originale 'The Dukes of Hazzard') è una serie televisiva di grande successo, divenuta poi anche un film, trasmessa in tutto il mondo tra il 1979 e il 1985, poi replicata anche di recente sulle reti Mediaset. La voce del narratore della serie originale americana è quella del notissimo cantante country Waylon Jennings (scomparso nel 2002) e racconta le gesta della famiglia Duke nella omonima contea di Hazzard, località di fantasia ubicata in Georgia, nel sud degli Stati Uniti. I cugini Bo, Luke e Daisy assieme allo zio Jesse, aiutati dall'amico Cooter, sono i 'buoni', alle prese con il 'cattivo' Boss Hogg, il capo della contea costantemente impegnato in affari poco puliti, con la complicità involontaria dello sceriffo Rosco P. Coltrane e dei suoi aiutanti Enos Strate e Cletus Hogg. Una delle caratteristiche vincenti della serie è quella di dare ampio spazio agli inseguimenti in auto, con la Charger dei Duke impegnata in evoluzioni da stuntman e in lunghi salti acrobatici, il più lungo dei quali ha raggiunto gli 81 metri.



Appassionati di gare NASCAR, la categoria più popolare negli Stati Uniti, i cugini Duke disputano con la loro Dodge alcune corse locali. Infatti la particolarità della loro auto è quella di essere dotata di roll-bar e di avere le portiere saldate alla carrozzeria, proprio come da regolamento NASCAR, circostanza che li obbliga ad entrare e uscire dalla macchina attraverso i finestrini. Il loro pilota preferito è Cale Yarborough, vincitore di tre titoli NASCAR e quattro Daytona 500 a cavallo degli anni '70. Tra le dotazioni del Generale Lee, ci sono i cerchi in lega American Racing modello Vector da 15" (di serie sono di acciaio) e la preparazione del propulsore HEMI con diverse specifiche di potenza, cambiate nel corso della registrazione degli episodi. Per girare le scene, sono state utilizzate oltre 300 Dodge Charger del 1969 e meno di una ventina sono le sopravvissute al duro utilizzo fatto durante le riprese.



Una fedele replica della vettura simbolo di Hazzard è quella del collezionista canturino Gianpiero Riva, che possiede una Dodge Charger del 1969 con motore stroker 360/408 CID (Cubic Inch Displacement) ovvero 6.700 cc. L'unica differenza estetica rispetto all'originale, è la presa d'aria aggiuntiva nel cofano anteriore, per far respirare meglio il propulsore elaborato.



Riva possiede anche una Dodge Challenger R/T Scat Pack del 2018 (6.400 cc) con cui corre sul quarto di miglio, nota specialità motoristica made in USA: ovvero 402,33 metri da percorrere in accelerazione rispettando il tempo di categoria. Quest'anno ha ottenuto un secondo posto nella gara più importante d'Italia: la Hills Race tenutasi all'Aereoporto di Rivanazzano Terme (PV), manifestazione alla quale sarà presente anche il prossimo anno.



In occasione del quarantesimo anniversario di Hazzard, Riva ha messo a disposizione il suo Generale Lee al Gruppo Cavauto, unico dealer ufficiale Dodge e RAM in Italia ad avere un accordo di distribuzione con tutti e tre gli importatori europei autorizzati dalla Casa madre americana, per effettuare un servizio fotografico con la Dodge Challenger moderna.