Contromano senza patente e assicurazione, multa 6.000 euro

(ANSA) - FORLI', 19 DIC - Senza patente poiché revocata, senza assicurazione, senza revisione, e alla guida contromano: questo comportamento è costato la notifica di quattro verbali di violazione al codice della strada, per un ammontare complessivo superiore ai seimila euro, ad un cittadino romeno di 26 anni residente a Forlì, sorpreso ieri sera da una volante dell'Ufficio Prevenzione Generale, mentre circolava contromano per una via del centro a bordo di una vecchia Alfa Romeo 146. Il veicolo è stato sottoposto al doppio vincolo del fermo amministrativo e del sequestro amministrativo, con il ritiro dei documenti di circolazione. (ANSA).