Audi, i quattro anelli in Alta Badia con una Lounge

Audi torna sulle vette montane e come da tradizione, sarà presente in Alta Badia in occasione della tappa di Coppa del Mondo di Sci che si terrà il 22 e 23 dicembre. Da anni il marchio dei quattro anelli è vicino agli sport invernali, sia attraverso la partnership con la Federazione Italiana Sport Invernali stretta nel 2007, sia come Title Sponsor della Audi FIS Ski World Cup per la 18ma stagione consecutiva. La presenza di Audi sul territorio, come partner di località per il quarto anno, si arricchisce in questa stagione di una ulteriore novità.



Sportivi ed appassionati ospiti Audi potranno infatti seguire le gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino sulle nevi della Gran Risa dalla Audi Alta Badia Lounge, la nuova area hospitality targata Audi, presente nel parterre di gara, che con l'ampia terrazza rialzata, posizionata fra le tribune e con vista su tutto il tratto finale della pista, darà la possibilità di godersi lo spettacolo al centro dell'azione.



Audi, poi, è presente sull'arco alpino durante tutto l'anno e le attività del brand, fanno sapere da Audi "sono pensati attorno all'affinità tra i valori e le caratteristiche dei prodotti della Casa di Ingolstadt con il territorio". In Alta Badia, quindi, Audi dà vita ad una fattiva collaborazione con il territorio con un network di touch point in loco che comprende il Consorzio Skicarosello e Movimënt, l'Alta Badia Brand, l'hotel Rosa Alpina, il Rifugio Moritzino, l'Got e l'Alpine Piz Boé Lounge, di eventi esclusivi e con un presidio permanente del Brand a Corvara, in cui si possono sperimentare le più recenti soluzioni tecnologie della gamma Audi in tema di elettrificazione e di assistenza alla guida, tra cui le nuove Audi Q5 55 TFSI e quattro e Audi e-tron. Inoltre, dal 14 al 16 febbraio sulle nevi della Badia andrà in scena la quarta edizione dell'Audi quattro Ski Cup, l'emozionante gara internazionale di slalom gigante amatoriale, ispirata alla Coppa del Mondo di Sci, mentre il 5 luglio è prevista la 34ma edizione della Maratona des Dolomites, con ben 9mila iscritti, di cui Audi è official mobility partner. Il contributo del marchio dei quattro anelli si traduce anche nell'investimento in un comprensorio da sempre attento all'approccio sostenibile e all'utilizzo intelligente delle risorse. Sul territorio, infatti, l'impegno di Audi si è concretizzato nella mappatura e la fornitura di colonnine di ricarica elettrica Audi. Con l'obiettivo di incrementare sempre più l'integrazione tra le tecnologie sostenibili Audi e la località, sono infatti presenti 4 stazioni di ricarica tra colonnine Enel X e Audi recharge nei pressi dei principali touch point Audi, presso il Consorzio Turistico Alta Badia e presso l'area test drive di Corvara, a disposizione dei Clienti e di tutti i possessori di vetture elettriche che si trovano in zona.