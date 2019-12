Suzuki, un Natale su ghiaccio con le stelle del pattinaggio

Un Natale sul ghiaccio per Suzuki, ma questa volta non sarà una questione di guida. Il pomeriggio del 25 dicembre, alle ore 16:20, Canale 5 trasmetterà 'Opera on Ice 2019', lo spettacolo che ha portato le stelle del pattinaggio internazionale ad esibirsi nella fantastica cornice del Foro Italico di Roma.



Attraverso il piccolo schermo, il marchio Suzuki, Official Sponsor e Official Car della manifestazione, entrerà nelle case degli Italiani per confermare il successo dello scorso anno, quando 'Opera On Ice' aveva totalizzato circa 1,5 milioni di telespettatori ed era stata la trasmissione natalizia più seguita nella fascia pomeridiana, con uno share del 15 per cento. La scelta di Suzuki da parte di 'Opera On Ice' permette alla Casa di Hamamatsu di puntare sul concetto di eleganza del brand e sulla trasversalità del pubblico. Questa sponsorship rafforza il legame di Suzuki con gli sport del ghiaccio, cui è legata come Main Partner a FISG, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, dal 2013. Celebre testimonial Suzuki è la stella del pattinaggio Carolina Kostner, che con lo slogan "Con Suzuki non si pattina!" ha fatto familiarizzare gli italiani con il marchio di Hamamatsu e con la trazione integrale 4x4 AllGrip. Il pattinaggio rappresenta per la Casa di Hamamatsu una disciplina dal forte valore simbolico. Con impegno e determinazione i suoi campioni mettono a punto una tecnica eccellente e, grazie ad essa, compiono evoluzioni sorprendenti con velocità e precisione. Allo stesso modo, i tecnici Suzuki progettano e affinano con costanza e dedizione assolute le tecnologie che oggi permettono alle auto della gamma di essere altamente efficienti, di regalare un'impareggiabile piacere di guida e di spostarsi in totale sicurezza in qualsiasi condizione.