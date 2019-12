Seat, quasi pronta la 'casa' del brand a Barcellona

Lo spazio polifunzionale e chiamato dal brand automobilistico spagnolo 'Casa Seat' è pronto ad aprire le porte nel cuore di Barcellona. La sua apertura, prevista per il primo trimestre del 2020, rappresenta un tributo di Seat alla città che l'ha vista nascere, quasi settanta anni fa. Il nuovo spazio multidisciplinare sarà ubicato all'angolo tra Paseo de Gracia e Avenida Diagonal, per un totale di 2.600 metri quadri distribuiti su quattro piani. Il nome Casa Seat trae ispirazione da luoghi emblematici della città, come Casa Batlló, Casa Milà o Casa Fuster, tutti nelle vicinanze del nuovo spazio del marchio.



Casa Seat, fanno sapere dall'interno, aspira a convertirsi in uno spazio di riferimento in cui confluiscano le nuove tendenze e il talento di Barcellona, un 'place to be' che offrirà una zona dedicata alla ristorazione, uno spazio di lavoro aperto a incontri e progetti innovativi e un auditorium che fungerà da palcoscenico per ogni tipo di attività legata alla cultura urbana, sostenibilità, design, la tecnologia e l'azienda, tra altre tematiche. In questo modo, Casa Seat si integrerà nell'agenda culturale della città e ospiterà concerti, mostre di arte, esposizioni tecnologiche, pop up store e ogni manifestazione culturale finalizzata a promuovere e potenziare il talento di creatori emergenti e consolidati. La nuova struttura rappresenterà inoltre un concept unico in cui la casa automobilistica mostrerà la visione sulla mobilità del futuro dei marchi Seat e Cupra, integrando le ultime tecnologie per offrire al cliente un'esperienza unica di prodotto e di marca.



"Barcellona è la casa di Seat dalla sua fondazione nel 1950 - ha detto il presidente, Luca de Meo - e con Casa Seat vogliamo rendere tributo alla città. Sarà una casa per tutti i local e i fan del marchio, dove scoprire la mobilità del futuro, e un punto di incontro nell'agenda culturale della città. L'apertura del 2020 sarà uno dei momenti più speciali dell'anno del 70° anniversario di Seat". In attesa della sua imminente apertura, il sito web di Casa Seat è già disponibile. Tramite la pagina www.casa.seat, si potranno trovare informazioni sul progetto e restare informati in merito alle novità riguardanti lo spazio e l'agenda.