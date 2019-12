MTS, al via il corso motorsport studenti in Autodromo Monza

Lo staff di docenti MTS e la fondatrice e ceo della Motorsport Technical School, scuola per meccanici ed ingegneri di pista, Eugenia Capanna, hanno riaperto i battenti delle aule e dei box all'interno dell'Autodromo di Monza, per dare il via al nuovo anno accademico 2019-2020, con la missione di aiutare i nuovi studenti a realizzare il loro sogno di diventare professionisti del Motorsport. Sono 71 i nuovi studenti, selezionati tra i tanti che quest'anno hanno battuto il record di iscritti. Tra i selezionati due ragazze e alcuni stranieri, particolarmente decisi a raggiungere la meta.



Il team MTS è rimasto sorpreso dal livello alto dei candidati ai corsi di Performance Engineering. Ad 11 di loro sono stati riconosciuti i requisiti per passare la selezione, la maggior parte laureati, alcuni provenienti dal Politecnico di Milano, tutti con un consistente back ground tecnico. A far visita ai ragazzi un ex allievo, Luca Cecchetto, ora nei box di Formula 1, che ha caricato i giovani raccontando la sua esperienza e ha spiegato quanto la passione e la motivazione siano gli ingredienti essenziali per la riuscita di questa impresa. Cresce dunque la famiglia MTS, si aggiungono componenti a quella che è una vera e propria comunità di appassionati.