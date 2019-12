Napoli, ricapitalizzata la Compagnia Trasporti Pubblici

Il sindaco metropolitano di Napoli, Luigi de Magistris ha approvato oggi una delibera con cui si ricapitalizza la C.T.P. S.p.A. per l'importo di 2 milioni 747.450 euro.

La Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A,. in sigla CTP, è una società con partecipazione totalitaria della Città Metropolitana di Napoli che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su gomma. Il servizio è erogato a tariffe amministrate con corrispettivi inadeguati alla copertura dei costi. La società, analogamente ad altre aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale, si trova, pertanto, in una situazione strutturale di disavanzo economico.

Nonostante il percorso di risanamento avviato dalla società negli ultimi anni con interventi di razionalizzazione e di contenimento dei costi, permane un disavanzo negativo tra le entrate e i costi. Questo per una molteplicità di fattori, non ultima una diminuzione dei ricavi e le difficoltà nella gestione finanziaria. La CTP garantisce importanti collegamenti in numerosi comuni dell'Area Metropolitana e tra questi e il Comune capoluogo offrendo il proprio servizio a decine di migliaia di cittadini.

Per questo, assieme ad una seria politica di risanamento e di razionalizzazione dell'Azienda è necessario intervenire perché questi servizi, siano garantiti.