Milano Monza Motor Show, è tempo per saloni auto dinamici

"I saloni statici sono superati, serve dinamicità e auto che si muovono". Si è aperta anche con queste parole, pronunciate dal Presidente di ACI Angelo Sticchi Damiani, la presentazione del Milano Monza Open-Air Motor Show 2020, andata in scena questa mattina nella sede di Regione Lombardia e con la quale è stato illustrato il programma completo, o quasi, del grande evento in programma il prossimo mese di giugno tra l'Autodromo di Monza e Milano. L'appuntamento, che di fatto andrà a sostituire il Salone dell'Auto al Parco Valentino di Torino, si svolgerà dal 18 al 21 giugno e interesserà gran parte dell'area del circuito monzese, per quattro giorni di spettacolo che avrà dalla sua la presenza di una quarantina di case automobilistiche, un numero di visitatori stimato in 500mila persone e anche una media partnership con Sky e il suo network internazionale.

"Partiamo dall'idea di realizzare un'edizione del salone straordinaria - ha raccontato Andrea Levy, Presidente di Milano Monza Motor Show - e la partnership con Sky attraverso Sky Tg4 e Sky Sport ci permetterà di trasformare l'evento motoristico in un vero e proprio spettacolo anche televisivo".

Le telecamere di Sky si accenderanno infatti per raccontare le novità che le case auto presenteranno , tra anteprime mondiali e show, a cominciare dalla Monza President Parade di giovedì 18, quando presidenti e CEO dei vari marchi si schiereranno in griglia con le anteprime e le novità stradali. L'evento di ripeterà anche attorno a piazza Duomo a Milano, la sera stessa.



Tra le varie iniziative in programma, ci sono anche un ACI Historic Grand Prix, domenica 21 alle 15, con l'esibizione in pista di auto di Formula Uno di tutte le epoche. Durante la quattro giorni, il pubblico avrà la possibilità di visitare gli stand delle case automobilistiche, effettuare test drive, su asfalto ma anche in un'area off-road che sarà realizzata appositamente per l'occasione. Il calendario della manifestazione, destinato ad arricchirsi da qui a giugno, vedrà anche la celebrazione di due anniversari come i cento anni di Mazda e i novanta di Pininfarina. "Milano Monza Motor Show - ha detto ancora Levy - sarà una grande festa, uno spettacolo di oltre quattordici ore al giorno, per quattro giorni di fila".