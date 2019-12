Giovinazzi è testimonial nuova collezione Sparco 2020

Antonio Giovinazzi è testimonial della nuova collezione Sparco 2020. L'unico pilota italiano presente in F1 è brand ambassador del marchio ed è stato scelto come testimonial del nuovo Catalogo Sparco 2020, caratterizzato da una linea rinnovata. Il pilota pugliese ha indossato tuta, scarpe e underwear Prime+, ossia l'equipaggiamento completo Sparco (conforme ai nuovi standard richiesti dalla nuova omologazione FIA 8856-2018) che utilizzerà nel prossimo campionato del mondo di F1, e anche alcuni capi della ridisegnata linea Teamwear, tra cui le nuove borse e il nuovo abbigliamento casual, entrambi con un design che coniuga la cifra racing e i nuovi trend del momento.



Il Catalogo Sparco 2020, che sarà presentato ufficialmente all'Autosport International Show di Birmingham a gennaio, presenta circa l'80% di prodotti nuovi, riprogettati o ridisegnati, come sottolineato anche dall'innovativa veste grafica. Oltre 300 pagine suddivise nelle sezioni Racing, Karting, Performance, Sim Racing, Chairs, Teamwear/Bags/Merchandising, Youth/Baby e E-Mobility. ''In Formula 1 ogni dettaglio va curato alla perfezione - spiega Antonio Giovinazzi - e un pilota oggi per essere competitivo e performante non deve lasciare nulla al caso.



Sparco mi offre con la sua tuta Prime+ ultraleggera e con l'abbigliamento tecnico una perfetta combinazione di performance e comfort, che mi consente di concentrarmi al meglio sulla guida''.