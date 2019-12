Addobbi di Natale, per i patiti ci sono le auto da appendere

Uno dei più celebri simboli del Natale, l'abete addobbato con palline di vetro, festoni e luminarie, è anche un perfetto 'media' per veicolare nel periodo delle feste messaggi che spaziano dal ristretto ambito della famiglia e degli amici fino - quando l'albero è protagoniste degli spot televisivi o di post nei social - a vastissime audience. Agli appassionati di auto non poteva dunque sfuggire l'occasione - al momento di addobbare il proprio abete - per appendere riproduzioni delle 'amate' quattro ruote, di quelle da sogno e perfino di quelle che, nel caso dei tassisti o dei poliziotti, sono elemento centrale del proprio lavoro.



Dalla plastica al vetro, dal metallo al legno, le variazioni sono infinite così come è davvero molto ampio il range dei prezzi. Navigando nei siti dei grandi magazzini Usa, mercato particolarmente attivo nel settore degli addobbi natalizi, si scoprono infatti automobili in vetro colorato, dotate del regolamentare gancetto per appenderle all'abete, che arrivano a superare i 60 dollari di prezzo. Maggiore è la qualità della riproduzione, di solito in una scala che è adatta anche ad Alberi di Natale non altissimi, e maggiore è il costo. Internet, da questo punto di vista, è il 'negozio' ideale per trovare l'automobilina - suv. sportiva o berlina che sia - da appendere accanto alle tradizionali palline e stelle luminose. Chi ha dimestichezza con il 'fai da te' può anche ricorrere al taglio del legno, con incisione pirolitica, oppure alla 'modifica' di modellini di grande produzione (e non particolarmente pesanti) aggiungendo attraverso la foratura del tetto, un anellino per appendere questa personale e divertente decorazione natalizia.