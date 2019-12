Questione Carlos Ghosn, il successore Bolloré accusa Nissan

Non si placano le polemiche sulla questione Carlos Ghosn, che ha agitato il mondo automotive gli scorsi mesi, e sulle tensioni che ancora esistono fra Renault e Nissan, legate da un incrocio azionario nell'Alleanza che comprende anche Mitsubishi. Un articolo pubblicato in questi giorni dal quotidiano Le Monde svela, al riguardo, che l'ex CEO della Renault, Thierry Bolloré - 'licenziato' ad ottobre - aveva cercato di segnalare alla Nissan presunti conflitti di interesse e problemi di governance relativi alla Casa giapponese. Bolloré, con una lettera di 10 pagine indirizzata il 7 ottobre alle sue controparti amministrative, aveva sollevato dubbi sulle indagini interne della Nissan intorno all'ex numero uno dell'Alleanza Carlos Ghosn.

La missiva - secondo Le Monde che ne ha preso visione - sollevava una serie di domande sull'opacità del partner della Renault e sull'atmosfera deleteria che regna al vertice di uno dei gioielli mondiali dell'automobile. Una lettera, quella di Bolloré, che ritraeva un top management ''in cui prevalgono il sospetto, la denuncia e la mancata diffusione delle informazioni tra la direzione del Gruppo e gli amministratori, ed anche tra gli amministratori stessi. Un'organizzazione - proseguiva la missiva - senza una catena di comando comprensibile, in cui uno dei rappresentanti di Renault (il principale azionista di Nissan con il 43% del capitale) viene informato più dalla stampa o da lettere anonime che attraverso il tradizionale percorso gerarchico''.



Pronta la reazione di Nissan che - come riferisce Automotive News - attraverso la portavoce della Casa giapponese Azusa Momose ha negato l'esistenza di irregolarità nelle indagini interne sugli affari di Ghosn e ha aggiunto che la società ha rivisto i suoi processi ancora una volta in seguito alla lettera di Bolloré. ''Gli amministratori indipendenti di Nissan - ha detto - hanno confermato che le indagini sono state condotte correttamente''. La Momose ha ribadito che i direttori di Nissan hanno discusso tutte le accuse sollevate da Bolloré concludendo ''che le preoccupazioni di Bolloré non sono fondate e si basavano per lo più su informazioni e speculazioni imprecise''. L'ex CEO di Renault - che è stato allontanato l'11 ottobre - aveva dichiarato nella sua lettera del 7 ottobre di essere particolarmente preoccupato per la notizia che Nissan aveva un elenco di 80 manager implicati in operazioni finanziarie simili a quelle attribuite a Ghosn.