AsConAuto, campi da basket e refettorio per bimbi Madagascar

AsConAuto impegnata in una missione solidale a Bealanana in Madagascar. Da oggi i bambini malgasci potranno giocare nel nuovo campo da basket del Campus scolastico dell'Associazione Consorzi Concessionari Auto e bere alle fontanelle, mentre un frigorifero nuovo nella cucina del refettorio funzionerà grazie all'impianto fotovoltaico. Da tre anni l'Associazione è impegnata nel Paese con l'obiettivo di offrire un futuro ai bambini che vivono in uno tra i Paesi più poveri al mondo.



Il progetto in Madagascar è proseguito con l'installazione di pannelli solari così da rendere la struttura autonoma sotto il profilo energetico e con l'aumento della capacità del bacino dell'acqua potabile. In seguito l'acqua è stata portata ai servizi igienici e nella fontana al centro della struttura. Ora i lavori sono quasi terminati e l'Associazione intende sostenere lo sviluppo del progetto in futuro attraverso la istituzione di borse di studio per i meno abbienti che abbiano dimostrato un particolare impegno nello studio.



''AsConAuto ha garantito una iscrizione al Campus per molti bambini ma intendiamo guardare anche al loro futuro in modo da assicurare una istruzione che prosegua nelle scuole superiori e alla università. A Bealanana un cantiere solidale ha costruito nel 2017 per 500 bambini: un asilo, una scuola elementare e una scuola media, "AsConAutoCampus" per avviare e accompagnare i più giovani nei primi anni dell'apprendimento - ha detto il presidente Fabrizio Guididi ritorno dal Madagascar - Quest'anno si è arredato e rinfrescato il locale mensa e ora stiamo costruendo un'autorimessa in modo che le sorelle della Congregazione delle Suore Vocazioniste - che garantiscono la gestione del complesso - si possano dotare di un'autovettura.



L'obiettivo è quello di ultimare i lavori entro le prossime vacanze estive, visto che le scuole hanno avuto inizio il 15 ottobre scorso e termineranno a fine luglio 2020. Il primo lotto di lavori, appaltato e finanziato interamente nel 2017 fino all'attuale stato di avanzamento, ha comportato l'investimento di 65.000,00 euro finanziati interamente grazie alle donazioni raccolte dalla rete AsConAuto per la costruzione dell'intero complesso scolastico, inclusi i servizi igienici e i banchi destinati a quattro classi. Gli altri lavori finanziati nel 2018 hanno comportato un investimento di circa 40.000 euro''.



In Madagascar sono stati presi con Suor Anna, madre Superiora della congregazione italiana, per concretare l'avvio e la erogazione delle borse di studio in modo da dare dimostrazione diretta di come si possa venire incontro alle necessità di popolazioni disagiate attraverso iniziative, destinate ai locali e ai loro bambini, in grado di permetterne lo sviluppo e la crescita in loco. AsConAuto Solidale è il fondo istituito dall'Associazione presso la Fondazione Italia per il Dono, in modo da supportare in modo trasparente ed efficace iniziative di solidarietà, sia in Italia sia all'estero. E l'attenzione è forte per il Madagascar: uno dei Paesi più poveri del mondo, nel quale quasi la metà dei bambini sotto i cinque anni è malnutrita.