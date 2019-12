Smart ForTwo trasformata in pallina per l'albero Natale

Uno strano convoglio natalizio, composto da una pallina rossa e oro per l'albero di Natale e da un pick-up di identico colore, sta percorrendo in Gran Bretagna l'itinerario da Edimburgo a Londra, con diverse fermate lungo la strada tra cui Manchester e Milton Keynes. Soffermandosi a guardare la mega-pallina si scopre, poi, che assomiglia ad una Smart ForTwo (di cui conserva la parte bassa della carrozzeria e la meccanica) e che è dotata di una feritoia per consentirne la guida, fatte salve tutte le attenzioni per un oggetto che - anche se non è di vetro - è comunque da trattare con attenzione. A trasportarla provvede un Volkswagen Amarok, possente pick-up che ha una capacità di traino di 3.100 kg, pari al peso di 18 renne. Il tutto nelle soste è accompagnato da un furgone-negozio che - gestito dalla catena di abbigliamento Next - mette in vendita maglioni, strenne e altri gadget per raccogliere fondi da destinare all'ente benefico Save The Children.