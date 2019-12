Scomparso Gerard Detourbet, 'inventore' dei modelli low cost

Sono quasi 8 milioni i clienti Dacia (ma anche Renault in alcuni mercati) che ringraziano per la sua genialità e il suo importante lavoro Gerard Detourbet, il 'padre' delle low cost che è scomparso nei giorni scorsi. Direttore del settore A2SDU - sigla che significa Alliance A-Segment Development Unit - nell'ambito del conglomerato Renault-Nissan-Mitsubishi, Detourbet è stato infatti uno degli uomini chiave nello sviluppo della gamma dei brand Dacia e Renault negli ultimi 15 anni, avendo di fatto gestito l'ideazione e i programmi della Logan (presentata nel 2004), della Sandero (2007(, della Duster (2010) ma anche delle Nissan RediGo e delle Renault Kiwd e City K-ZE. Per avere un'idea del valore del lavoro di Detourbet, che era entrato in Renault 50 anni fa, basti ricordare che i modelli che fanno capo alla sua attività rappresentano oggi il 35% delle vendite globali del Gruppo. Detourbet è stato ricordato da Clotilde Delbos, CEO ad interim del Gruppo che ha detto: ''Abbiamo perso un leader e un visionario che ha dato un enorme contributo alle performance del nostro Gruppo. Tutti i dipendenti che hanno avuto l'opportunità di lavorare con Gerard Detourbet ricorderanno i suoi alti standard, il senso della disciplina e la costante ricerca di innovazione''.