Natale, caricare bagagliaio causa stress: ecco i consigli

Il Natale è uno dei periodi dell'anno in cui gli italiani trascorrono molto tempo in auto per gli spostamenti, soprattutto in vista di viaggi per soggiorni fuori con gli amici o a casa dei parenti. Dai risultati di una ricerca commissionata da Nissan, che in Italia ha coinvolto un campione di 1.000 automobilisti, emerge che caricare il bagagliaio e mettersi al volante durante le feste è fonte di stress.



La stessa indagine è stata condotta anche in Francia, Regno Unito, Germania e Spagna mettendo in luce una situazione al quanto omogenea nella rappresentazione data dagli automobilisti intervistati nei vari paesi (campione totale di 5.000 automobilisti in Europa).



Lo stile di vita degli italiani è cambiato negli anni e oggi è molto comune trovare membri della stessa famiglia che vivono a molta distanza gli uni dagli altri. Vedersi per le festività natalizie può voler dire investire tempo e risorse. Dall'indagine emerge che circa il 62% degli italiani percorre oltre 20 km per far visita a parenti e amici e oltre il 34% si sposta per incontrare almeno 10 persone durante le feste.



Ben il 59% degli intervistati ritiene stressante caricare la vettura con bagagli e regali e il 48% giudica lo spazio di carico insufficiente. La frustrazione è tale che il 16% dichiara che preferirebbe rinunciare al Natale piuttosto che dover stipare l'auto.



Il 18% fa delle prove per caricare la vettura al meglio e si scambia consigli per massimizzare lo spazio a disposizione.



Per fare in modo che i clienti possano sfruttare al meglio lo spazio nella loro casa su quattro ruote e rendere meno stressanti i trasferimenti natalizi, Nissan ha collaborato con l'esperta di viaggi e preparazione di bagagli Kate Simon, co-autrice del best-seller 'Come preparare il bagaglio per ogni viaggio' edito da Lonely Planet. La Simon ha stilato una guida organizzata in sei passi, che illustra le dotazioni, spesso poco conosciute, di Qashqai e spiega come caricare al meglio la vettura. Tra i consigli per caricare il bagagliaio senza stress, primo fra tutti, fare delle prove di carico (il 40% degli europei ammette di provare a caricare l'auto per non avere brutte sorprese a Natale); verificare le dimensioni del bagagliaio per evitare di ostacolare la visuale dallo specchietto retrovisore interno; ottimizzare lo spazio in valigia compattando gli strati di vestiti e mettendo le scarpe insieme alle calze e agli articoli da toeletta; in caso di più spostamenti, preparare una valigia a parte per ogni meta; usare le dita per individuare e sfruttare spazi nascosti; caricare i bagagli in ordine di priorità.



''Nissan Qashqai è progettato per facilitarne il carico, grazie a innovazioni ad alte prestazioni e un design orientati alle famiglie - spiega Jean-Philippe Roux, Chief Marketing Manager di Nissan Europe, che ha poi aggiunto - Insieme a Kate Simon, un'esperta mondiale di viaggi, siamo riusciti a spiegare ai clienti come ricavare il massimo dagli spazi di Qashqai, in un periodo particolare come questo. Oltre a mettere in luce alcuni degli ingegnosi dettagli del nostro modello, Kate ha aggiunto i suoi preziosi consigli per aiutare le famiglie a prepararsi in modo sereno e intelligente al Natale''.