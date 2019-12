Buon compleanno Isoradio, da 30 anni al servizio di chi guida

Il 23 dicembre giorno di "Festa a Isoradio" in occasione del 30/o anno di attività, per tutta la giornata, le voci storiche del canale Rai di pubblica utilità si alterneranno in compagnia dei suoi ospiti. "Tre decenni ininterrotti passati al servizio di chi guida - ricorda il direttore di Isoradio, Danilo Scarrone - sempre pronti ad informare su traffico e meteo. Negli ultimi anni abbiamo dato un ulteriore impulso al nostro canale, arricchendolo di rubriche ed eventi culturali e civili, come ad esempio la lettura integrale della nostra Costituzione. Le nostre campagne di sensibilizzazione per una legge sull'omicidio stradale e contro l'abbandono dei bimbi in auto, hanno finalmente portato a risultati concreti. Un impegno il nostro, rivolto in particolare ai giovani, gli automobilisti di domani. Ha funzionato il progetto di rompere con gli schemi di una radio ingessata e l'idea di eliminare le barriere tra noi e gli ascoltatori, invitando gli studenti nei nostri studi a Saxa Rubra. Un chiaro successo, date le molte telefonate e le centinaia di sms di consenso".

"Insomma, Rai Isoradio è esclusiva e unica - conclude Scarrone - un po' come la settimana enigmistica, che vanta il più alto numero di imitazioni. Con due parole d'ordine: sicurezza ed educazione stradale. Perché è questo lo spirito del servizio pubblico!".