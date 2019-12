Bmw Italia, nel 2020 previsto arrivo Mini elettrica e iX3

Nuovi modelli in arrivo, con un occhio particolare alle alimentazioni alternative. Il 2019 è stato l'anno in cui Bmw ha presentato una serie di novità - la maggior parte delle quali previste per il 2020 - compiendo un ulteriore passo in avanti nell'ambito della roadmap strategica che prevede entro il 2023 una gamma composta da 25 modelli elettrificati di cui ben il 50% full electric. Nel corso del prossimo anno un primo assaggio arriverà con la Mini full electric e la iX3, a seguire poi, nel 2021, i riflettori della casa bavarese saranno puntati su altri due modelli molto importanti in gamma: l'avveniristica iNext e la i4. ''È questa la nostra visione della mobilità del futuro - ha spiegato il presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre - A novembre, in Italia, sono state 3.500 le vetture elettrificate vendute dal brand, un numero che fa registrare una crescita del 57% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno''. Un numero destinato a crescere negli anni a seguire: basti pensare che - si stima - tra il 2019 e il 2020, le vetture elettrificate vendute nel mondo raddoppieranno il loro numero. Ma Bmw non è solo mobilità sostenibile. Il gruppo di Monaco è impegnato dal 2001 nel progetto SpecialMente che racchiude le tematiche di corporale social responsability basandosi su iniziative volte anche all'inclusione sociale e alla sicurezza stradale. Nell'arco di questi diciotto anni di vita sono state raggiunte quasi un milione di persone. ''Siamo orgogliosi di questi risultati che nascono dall'impegno di tutta l'azienda e dal coinvolgimento dei collaboratori, dei concessionari e dei partner - ha precisato Di Silvestre - Un'azienda che guarda al futuro non può che avere tra i suoi asset la responsabilità sociale d'impresa e noi come Bmw Italia abbiamo dimostrato non solo di crederci ma di essere il punto di riferimento nel settore e nel mondo delle imprese in generale''. Dal 2001 ad oggi sono tantissime le attività sostenute da Bmw Italia come il progetto nato dalla collaborazione con Dynamo Camp e Ospedale San Raffaele, e ancora il progetto SciAbile, la scuola di sci per disabili nata a Salice nel 2003.